МОСКВА, 4 дек — ПРАЙМ. Депутат Государственной Думы от партии "Новые люди" обратился в Роспотребнадзор с инициативой маркировать продукты из насекомых, следует из документа. "Новые люди" предложили ввести налоговый вычет на спортивные товары

"…Считаю необходимым предусмотреть введение обязательной эмблемы для пищевой продукции, полученной с использованием насекомых, по аналогии с обязательной эмблемой "ГМО". В этой связи прошу вас, уважаемая Анна Юрьевна (Попова — руководитель Роспотребнадзора — ред), оценить целесообразность реализации указанной инициативы…", — сказано в тексте документа.

Согласно документу, в России и странах Евразийского экономического союза (ЕАЭС) продукция, полученная с использованием насекомых, может быть продаваться без специальной маркировки о наличии этих компонентов. Такие продукты могут быть отнесены к категории "пищевая продукция нового вида" и реализовываться после государственной регистрации с проведением исследований. Однако некоторые люди не желают покупать такую продукцию из-за наличия насекомых, несмотря на доказанную безопасность.

Таким образом, если пищевая продукция, полученная с использованием насекомых, получит государственную регистрацию, то граждане будут её приобретать без особого знака на упаковке о наличии в ней насекомых или веществ, полученных из насекомых, уточняется в сообщении.