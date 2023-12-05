МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитики Института Гайдара сообщили, что более половины удорожания потребительской корзины в октябре этого года объяснялось ростом цен на продовольственные товары, пишет "Ъ". В МЭР заявили об ускорении инфляция в России на 27 ноября

По данным газеты, в ноябре динамика цен на продовольствие сильно ускорилась, достигнув 3,1 процента в месяц, при инфляции в 1,3 процента. Цены на продукты питания в ноябре также росли быстрее, чем стоимость общей потребительской корзины. Для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, российские власти ввели ограничения на экспорт яиц и мяса птицы.

Совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС. Настоящая мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.

Вместе с тем, Всемирный банк отметил, что индексы цен на сельскохозяйственную продукцию и экспортные цены на нее выросли, что в глобальном контексте приводит к продовольственному кризису, так как все больше стран вводят ограничения на торговлю продовольствием для поддержки внутреннего предложения и ограничения цен.

На данный момент 19 стран ввели запрет на экспорт продовольствия, а девять стран ввели меры по ограничению.