2023-12-05T10:33:33+03:00
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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231205/842458256.html
Стало известно, что ускоряет продовольственную инфляцию
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Аналитики Института Гайдара сообщили, что более половины удорожания потребительской корзины в октябре этого года объяснялось ростом цен на продовольственные товары, пишет "Ъ". По... ПРАЙМ, 05.12.2023
потребрынок, бизнес, экономика, новости, россия, еаэс, продовольствие
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Аналитики Института Гайдара сообщили, что более половины удорожания потребительской корзины в октябре этого года объяснялось ростом цен на продовольственные товары, пишет "Ъ".
По данным газеты, в ноябре динамика цен на продовольствие сильно ускорилась, достигнув 3,1 процента в месяц, при инфляции в 1,3 процента. Цены на продукты питания в ноябре также росли быстрее, чем стоимость общей потребительской корзины. Для сдерживания роста цен на социально значимые продукты питания, российские власти ввели ограничения на экспорт яиц и мяса птицы.
Совместно с Минэкономики Минсельхоз инициировал установление квоты на экспорт пшеницы, ячменя, кукурузы и ржи в страны вне ЕАЭС. Настоящая мера будет действовать с 15 февраля по 30 июня 2024 года.
Вместе с тем, Всемирный банк отметил, что индексы цен на сельскохозяйственную продукцию и экспортные цены на нее выросли, что в глобальном контексте приводит к продовольственному кризису, так как все больше стран вводят ограничения на торговлю продовольствием для поддержки внутреннего предложения и ограничения цен.
На данный момент 19 стран ввели запрет на экспорт продовольствия, а девять стран ввели меры по ограничению.