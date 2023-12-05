МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Стоимость российского шампанского за 2023 год увеличилась в среднем на 6,25 процента, пишут "Известия" со ссылкой на данные Руспродсоюза. Эксперт объяснил, когда выгоднее покупать икру и шампанское к Новому году

По данным издания, средний ценник 2023 года составил 465,6 рубля. Кроме того, в Москве шампанское стоит 541,6 рубля, а в Санкт-Петербурге его покупка обойдется в 520,6 рубля. Дороже всего один из главных атрибутов Нового года стоит на Чукотке, где в Анадыре за него придется заплатить 757,2 рубля.

Наиболее доступное шампанское можно приобрести в городе Белоярский, Югра, где оно стоит 310,9 рубля за бутылку.

По мнению заместителя председателя правления Руспродсоюза Дмитрия Леона из, цены на шампанское к Новому году скорее всего не вырастут, так как в декабре этот напиток обычно продается в больших объемах, а многие сезонные категории продаются со скидками и акциями.

В целом, это означает, что средняя цена на российское шампанское выросла, но ожидается, что она останется стабильной до Нового года, заключили в издании.