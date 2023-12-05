МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Один из крупнейших в России агропромышленных холдингов, "Мираторг", запустил в Курской области производство желатина, направив на строительство более 4,4 миллиарда рублей, сообщается в пресс-релизе компании. ФАС оштрафовала сеть "Мираторг" за рекламу электронных сигарет

"АПХ "Мираторг" сообщает о запуске высокотехнологичного производства желатина стоимостью свыше 4,4 миллиарда рублей в Октябрьском районе Курской области", — говорится в пресс-релизе. Глубокая переработка побочной продукции животного происхождения – свиной шкурки – позволит производить 6 тысяч тонн желатина в год, а также пищевой жир и кормовой протеин, а сырье поступает с двух мясохладобоен "Мираторга", добавляет компания.

Строительство стартовало в 2021 году. А его проект был разработан с учётом возможности производства в будущем коллаген-пептида, а также увеличения производственных мощностей. "На полную мощность предприятие выйдет в 2025 году. К этому моменту по прогнозам объем потребления желатина в России составит порядка 12 тысяч тонн желатина в год и предприятие будет производить около половины потребности российского рынка", — говорится также в сообщении.

В компании рассчитывают, что продукция завода будет востребована отечественными промышленными предприятиями самых разных направлений — к примеру, это кондитерская, молочная, мясная, фармацевтическая промышленности, индустрия напитков.

"Завод будет первым индустриальным производством желатина в стране из полностью отечественного сырья и соответствует стратегии импортозамещения, поддерживаемой правительством РФ", — прокомментировал президент "Мираторга" Виктор Линник.

"Если ранее основными поставщиками желатина в страну были Бразилия, Китай, страны ЕС и СНГ, то сейчас благодаря запуску завода появляется возможность не только удовлетворить потребность российского рынка, повысить продовольственную безопасность страны, но и поставлять на экспорт востребованный продукт с высокой добавленной стоимостью", — заключил он.