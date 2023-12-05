Депутат Госдумы Селезнев: цены на яйца должно регулировать государство
МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев предложил поменять статус куриного яйца на стратегический, механизм регулирования цен на него станет государственным, пишет газета "Комсомольская правда".
По данным Росстата, стоимость яиц с 21 по 27 ноября выросли на 4,37 процента, показатель с начала года достиг 36,63 процента.
"А то ведь как сильно подорожали, окаянные! Особенно неприятно это к концу года. Лишиться яиц за праздничным столом — врагу такого не пожелаешь. Они ведь и в оливье идут, и в крабовый салат, и вообще являются источником диетического легкоусвояемого белка на замену курице и свинине", — отметили в издании.
На этом фоне депутат Селезнев призвал поменять статус продукции на стратегический. Согласно его публикации в Telegram, механизм регулирования цен на яйца, в таком случае, станет государственным, позволит применять инструменты субсидирования.
Стратегические товары — сырье, оборудование, ноу-хау, технологии, продукция экспорт которых контролируется, ограничивается (лицензируется) и даже запрещается, чтобы предотвратить ущерб для национальной безопасности и экономики страны-владельца.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231205/842466072.html