МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Первый зампредседателя Комитета Государственной Думы по энергетике Валерий Селезнев предложил поменять статус куриного яйца на стратегический, механизм регулирования цен на него станет государственным, пишет газета "Комсомольская правда". Производители в России раскрыли меры сдерживания роста цен на яйца

По данным Росстата, стоимость яиц с 21 по 27 ноября выросли на 4,37 процента, показатель с начала года достиг 36,63 процента.

"А то ведь как сильно подорожали, окаянные! Особенно неприятно это к концу года. Лишиться яиц за праздничным столом — врагу такого не пожелаешь. Они ведь и в оливье идут, и в крабовый салат, и вообще являются источником диетического легкоусвояемого белка на замену курице и свинине", — отметили в издании.

На этом фоне депутат Селезнев призвал поменять статус продукции на стратегический. Согласно его публикации в Telegram, механизм регулирования цен на яйца, в таком случае, станет государственным, позволит применять инструменты субсидирования.

Стратегические товары — сырье, оборудование, ноу-хау, технологии, продукция экспорт которых контролируется, ограничивается (лицензируется) и даже запрещается, чтобы предотвратить ущерб для национальной безопасности и экономики страны-владельца.