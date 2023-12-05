МОСКВА, 5 дек — ПРАЙМ. Правительство и Минфин России не планируют вводить монополию государства на спирт или производство алкогольной продукции, как было в СССР или Российской империи, заявил замминистра финансов Алексей Сазанов в ходе пленарного заседания Госдумы. Матвиенко призвала ввести акцизы на медицинский спирт

В рамках заседания был рассмотрен и принят в первом чтении законопроект, дающий регионам право запрещать на своей территории розничную продажу пива, медовухи и ряда других слабоалкогольных напитков в так называемых "наливайках". Обсуждая документ, депутаты спросили у замминистра, "не думало ли правительство" о возможном введении монополии государства на производство и продажу алкогольных напитков — ведь "со времен Киевской Руси, Московского царства, в Российской империи и Советском союзе" была монополия.

"Действительно, правительство и министерство финансов не планирует вводить монополию на спирт или производство алкогольной продукции. Все ваши примеры правильные — и про Русь, и про царскую Россию, но в те времена казна пополнялась за счет прибыли, которая зарабатывалась монополией. В настоящее время, казна пополняется за счет НДС и акцизов, соответственно, потребности в создании монополии нет", — прокомментировал вопрос Сазанов.

Он также затронул и другую тему. Так, по его словам, в законопроекте не определен термин "наливайка", что ставит под угрозу деятельность ресторанов, в которых люди проводят романтические вечера, воспринятых в рамках закона на одном и том же уровне, что и "наливайки". Кроме того, такая неопределенность не дает возможность устанавливать разные требования для "наливаек" и общепита.

"У нас под одну гребенку — мы берем ресторан, куда люди вечером ходят поужинать, романтический вечер провести за бокалом вина, и "наливайка", которая торгует пивом, которое можно налить в баклажку, вынести и продать. Мы их ставим под одну гребенку и говорим, что одновременно во всех частях города надо установить единое время, до которого они могут торговать. Так невозможно", — сказал Сазанов, добавив, что в спальных районах такое ограничение возможно установить, но в центре "это нецелесообразно делать, там где много туристов".

"Собственно говоря, предложения Минфина и правительства, я надеюсь, достаточно простые — давайте обособим "наливайки", и именно для "наливаек" будем вводить дополнительные требования и ограничения", — обратил внимание замминистра.