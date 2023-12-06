МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Пивоваренную компанию "Балтика" нужно национализировать, считает президент предприятия Таймураз Боллоев, с такой инициативой он обратился к главе Росимущества Вадиму Яковенко, сообщает издание "Ведомости" со ссылкой на соответствующий документ. Carlsberg Group заявила о расторжении соглашений с "Балтикой"

Сообщается, что Боллоев назвал национализацию "Балтики" "единственным возможным вариантом" в условиях отказа датской Carlsberg Group (CG) принять предложение России о потенциальной сделке после перехода "Балтики" под временное управление Росимущества.

Также президент "Балтики" упрекнул датский концерн в "политике планомерного снижения выпуска ее продукции", поэтому компания рискует столкнуться со снижением объемных и доходных показателей до 50 процентов. По его словам, решить нынешние проблемы без национализации и поддержки со стороны государства будет трудно.

Ранее в Carlsberg Group сообщили о расторжении лицензионного соглашения, которые позволяют "Балтике" производить и продавать пиво принадлежащих группе брендов.

Carlsberg A/S, основанная в 1847 году в Дании, сегодня занимает одну из лидирующих позиций на мировом рынке пива. В ее портфеле порядка 140 брендов, в том числе Carlsberg, Tuborg, Kronenburg и другие. Штат компании составляет около 40 тысяч человек. Российская "Балтика" вошла в состав Carlsberg Group в 2008 году, выпускает в том числе пиво международных брендов Tuborg, Zatecky Gus, Kronenbourg 1664, Holsten.