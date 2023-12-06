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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231206/842471065.html
В России откроется новый дистрибутор Adidas и Reebok
Потребрынок
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Компания Lestate начнет развивать сеть монобрендовых магазинов ASP на рынке России, в которых будут представлены товары зарубежных производителей, в том числе Adidas и Reebok,... ПРАЙМ, 06.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, бизнес, россия, adidas, lestate
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Lestate начнет развивать сеть монобрендовых магазинов ASP на рынке России, в которых будут представлены товары зарубежных производителей, в том числе Adidas и Reebok, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на слова главы отдела маркетинга компании Илья Комиссаров.
Сообщается, что первый магазин откроется в аутлете "Белая дача" уже на этой неделе. Комиссаров подчеркнул, что количество торговых точек с продукцией Adidas и Reebook пока неизвестно.
9 марта 2022 года Adidas сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в России. Также вмести с ним ушли и другие спортивные бренды, такие как Nike и Puma.
Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.