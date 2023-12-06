МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Компания Lestate начнет развивать сеть монобрендовых магазинов ASP на рынке России, в которых будут представлены товары зарубежных производителей, в том числе Adidas и Reebok, сообщило издание "Коммерсант" со ссылкой на слова главы отдела маркетинга компании Илья Комиссаров. В российских магазинах Adidas откроются торговые точки Lamoda Sport

Сообщается, что первый магазин откроется в аутлете "Белая дача" уже на этой неделе. Комиссаров подчеркнул, что количество торговых точек с продукцией Adidas и Reebook пока неизвестно.

9 марта 2022 года Adidas сообщил, что приостанавливает работу своего сайта и приложения, а также закрывает магазины в России. Также вмести с ним ушли и другие спортивные бренды, такие как Nike и Puma.

Фирма Adidas AG, основанная в 1924 году Адольфом Дасслером, — один из мировых лидеров в производстве спортивной обуви, одежды и инвентаря.