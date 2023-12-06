МОСКВА, 6 дек — ПРАЙМ. Крупные продуктовые торговые сети, такие как "Ашан", "Атак", немецкие Metro Cash & Carry, Globus, Selgros, могут уйти из России, пишет издание "Известия". В России откроется новый дистрибутор Adidas и Reebok

Сообщается, что компаниям принадлежит 483 торговых объекта в 49 регионах, собственные распределительные центры и производства. Более того, каждая сеть владеет более чем двумя тысячами поставщиков товаров и сырья, в них работают более 50 тысяч сотрудников различных специальностей.

Как напоминает издание, сейчас в России действует закон о торговле, который запрещает ретейлерам проводить сделки по слиянию и поглощению, если их доля в рамках одного муниципалитета или округа уже достигла 25 процента в денежном выражении. Запрет сняли в июне 2023 года после ухода из России финской компании Prisma, из-за чего удалось сохранить рабочие места сотрудников и доступность продуктов.

Минпромторг предложил продлить действие меры и на 2024 год. Тогда отечественные торговые компании смогут беспрепятственно покупать активы иностранных ретейлеров.

Auchan — французская компания, один из крупнейших в мире операторов розничных сетей. В России представлена как торговая сеть "Ашан ретейл Россия", работает в стране с 2002 года.

Metro — центр оптовой торговли, был создан в германии в 1964 году. На российский рынок компания зашла в 2000 году.