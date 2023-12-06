ПАРИЖ, 6 дек — ПРАЙМ. Во Франции продолжаются массовые протесты фермеров: тракторы блокируют автотрассы и вываливают навоз рядом с административными зданиями в знак протеста против импорта сельскохозяйственной продукции и чрезмерного регулирования отрасли, сообщает радиостанция France Bleu. Посол рассказал, как разрыв отношений с Москвой отразился на Франции и ЕС

"Сегодня мы импортируем украинскую курятину, а наши фермы стоят пустые. По санитарным правилам, между каждой партией они должны пустовать две недели, сейчас они пустуют по 7-8 недель, а это значит, что за это время мы ничего не зарабатываем!", — пожаловался один из протестующих фермеров Флориан Гольтье.

Фермеры протестуют против импорта мяса и потери конкурентоспособности, обвиняя национальную политику Франции и политику ЕС.

Гольтье отметил, что в одном из крупнейших французских супермаркетов — Lidl — 80% продукции — импортная. По его словам, ранее фермеры экспортировали половину произведенного мяса птицы, а теперь его импорт составляет 50%. Фермер отметил, что " такими темпами через три года Франция утратит продовольственную независимость".

Акции проходят в четырех бретонских департаментах, включая такие города как Рен, Ван, Кемпер, Брест и другие. Около 70 трактористов выехали на улицы в департаменте Кот-д"Армор, где протестуют около 300 работников сферы сельского хозяйства.

Фермеры осуждают "убийство" собственного производства и огромное количество норм и регулировок, которым фермеров обязали следовать.

"Нам запретили держать кур в клетках, а теперь мы импортируем яйца из Польши, где кур содержат в клетках, потому что это дешевле!", — добавил он.

FNSEA сообщила, что на встрече с премьер-министром Элизабет Борн накануне ей удалось добиться отмены подъема налогов, направленных на ограничение использования ряда пестицидов и забора воды. Однако они намерены продолжать протестовать.

Также фермеры по всей Франции запустили протестный флешмоб: они переворачивают дорожные знаки с названиями населенных пунктов кверху ногами, чтобы показать, что фермеры во Франции "ходят на головах", стараясь выжить.