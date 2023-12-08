МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Продажи российского премиум-вина в стране вырастут почти на треть к концу года по сравнению с 12 месяцами 2022 года, до 5,5 миллиона бутылок, говорится в исследовании Роскачества, имеющемся в распоряжении РИА Новости. "Абрау-Дюрсо" анонсировал выход на индийский рынок

"Эксперты Роскачества по итогам года прогнозируют рост продаж российского вина в категории "премиум" более чем на 30% по сравнению с 12 месяцами 2022 года. Если в прошлом году вин в ценовом диапазоне от 800 рублей и выше — без учета ресторанов — было продано 4,2 миллиона бутылок, то за 10 месяцев 2023 года продажи в этой ценовой нише уже достигли этого показателя, а по итогам декабря объем продаж выйдет за планку в 5,5 миллиона бутылок", — говорится в исследовании.

Эксперты рассказали, что высокие темпы роста объясняются эффектом низкой базы отечественного премиального вина в рознице и активным развитием категории в крупных форматах торговли, к которым относятся гипермаркеты и премиальные супермаркеты.

По подсчетам аналитиков, более трети россиян употребляют вино не реже одного раза в месяц. При этом лидером является красное сухое вино — 80% опрошенных покупают его чаще всего, а каждый восьмой россиянин приобретает его еженедельно. В то же время игристое, красное полусладкое и красное сухое входят в тройку лидеров по продажам в России.

Отмечается, что при выборе конкретного вина потребители почти в равной мере ориентируются на три фактора — вкусовые особенности, личный опыт потребления и цена. Преимущественно россияне приобретают вино в ценовом диапазоне от 300 до 700 рублей, 17% опрошенных покупает вино по цене 700-1000 рублей, а 7% — 1000-1500 рублей. Вино дороже 1500 рублей предпочитает 6% от всех потребителей.

"К лету будущего года в категории 800 рублей и выше будут представлены вполне рядовые европейские вина, в сравнении с которыми российские образцы того же ценового позиционирования будут выглядеть гораздо привлекательней… Дополнительный импульс продажам качественных российских вин придаст расширение их представленности в картах ресторанов, в секторе тревел-ритейла: дьюти-фри, в бизнес-классах крупнейших авиакомпаний", — сообщила директор департамента исследования и продвижения отечественной винодельческой продукции Роскачества, руководитель "Винного гида России" Олеся Буняева.