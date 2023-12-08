МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Средняя сумма расходов россиян на покупку продуктов для празднования Нового года оценивается в 5115 рублей, на 12% больше, чем год назад; расходы столичных жителей традиционно выше этого уровня, но если выбирать между двумя главными городами страны, то дешевле встретить праздник в Санкт-Петербурге, следует из материалов компании "Эвотор", которые есть у РИА Новости. Эксперты оценили готовность россиян покупать новогодние подарки

В компании подчитали стоимость продуктов для приготовления традиционных и популярных блюд для празднования Нового года. Для анализа использовались данные чеков более 1 миллиона смарт-терминалов "Эвотор" в несетевой рознице. Средняя стоимость продуктов рассчитывалась по наиболее покупаемым позициям, представленным в большинстве регионов России, в ноябре 2022 и 2023 годов.

"Общая сумма расходов составила 5115 рублей, на 12% больше, чем в прошлом году. В Москве средняя цена новогодней корзины составила 6109 рублей (плюс 11% к прошлому году), в Санкт-Петербурге — 5623 рубля (плюс 14%)", — сообщается в материалах.

Самой дорогой встреча 2024 года может стать на Сахалине — там средние расходы на праздничный стол оцениваются в 7137 рублей, на 19% выше, чем год назад. А минимальные в стране расходы на праздник ожидаются у жителей Республики Марий Эл — 3941 рубль, плюс 10% к прошлому году.

Выше среднего уровня потратить на новогодний стол придется, к примеру, жителям Ханты-Мансийского округа (5641 рубль, на 15% выше, чем год назад), Свердловской области (5411 рублей, плюс 13%) и Краснодарского края (5408 рублей, плюс 17%). В Красноярском крае и в Крыму траты ниже среднего — 5058 рублей и 4963 рубля, что на 10% и на 12% выше, чем год назад.

Сэкономить получится также при встрече праздника в Самарской области или Пермском крае: в этих регионах расходы на угощение в новогоднюю ночь оцениваются в 4873 рубля и 4522 рубля, на 15% и 16% выше, чем в прошлом году. В Челябинской области траты ниже, но они выросли на 14%, до 4336 рублей.

ЧТО В КОРЗИНЕ

В компании уточнили, что в новогоднюю корзину вошли мандарины, бананы, яблоки (в весе 1 килограмм), 1,5 килограмма картофеля и полкило свеклы, 300 граммов маринованных огурцов и банка зеленого горошка весом 400 граммов. Учтены и другие традиционные новогодние продукты — сельдь (300 граммов пресервов), шпроты (консерва 160 граммов), свиная нога (1 килограмм), полкило куриного филе, по 200 граммов крабовых палочек и сырокопченой колбасы, а также десяток яиц, 200 граммов сыра, 800 граммов майонеза и 170 граммов хрена.

Дополнительно эксперты добавили траты для сопровождения салатов и для сладкого стола: буханку ржаного хлеба и батон белого, торт весом 1 килограмм и полкило шоколадных конфет. Из напитков в общей сумме расходов учтены 1 литр газировки, 0,75 литра шампанского или игристого вина, а также водка и красное вино того же объема.

В составе анализируемых позиций больше всего подорожали свекла (на 39%), курица и яйца (на 35% и на 34%). Заметно — на 29% и на 24% год к году — прибавили в цене бананы и мандарины, а также сельдь (плюс 23%). Рост цен на шампанское, шоколад и вино более умеренный, на 14%, 13% и на 10% соответственно. Горошек, крабовые палочки, хлеб и водка подорожали в пределах 3-6%. Всего на 1% по сравнению с прошлым годом стала выше стоимость сыра, майонеза и шпротов, а картофель даже подешевел (на 2%).