МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Генпрокуратура России проверит факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, примет соответствующие меры, следует из поручения главы ведомства Игоря Краснова. Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

По данным Росстата, цены на куриные яйца за неделю с 28 ноября по 4 декабря выросли на 4,23 процента, с начала года подорожали на 42,11 процента. При этом, стоимость мяса кур снизилась впервые с середины апреля.

"По поручению Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров", — сказано в сообщении.

В ведомстве добавили, что по результатам проверки по всем выявленным фактам нарушений генпрокуратура примет "исчерпывающие меры реагирования", чтобы защитить россиян от необоснованного подорожания продукции.