2023-12-08T11:03:00+03:00
2023-12-08T11:54:41+03:00
2023-12-08T11:03:00+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231208/842503968.html
Генпрокурор поручил проверить факты необоснованного завышения цен на яйца
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Генпрокуратура России проверит факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, примет соответствующие меры, следует из поручения главы ведомства Игоря Краснова. По... ПРАЙМ, 08.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, генеральный прокурор игорь краснов, завышение цен на куриные яйца
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091062.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091062.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091061.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091061.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091049.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84209/10/842091049.jpg
https://1prime.ru/consumer_markets/20231205/842458471.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Генпрокуратура России проверит факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах, примет соответствующие меры, следует из поручения главы ведомства Игоря Краснова.
По данным Росстата, цены на куриные яйца за неделю с 28 ноября по 4 декабря выросли на 4,23 процента, с начала года подорожали на 42,11 процента. При этом, стоимость мяса кур снизилась впервые с середины апреля.
"По поручению Игоря Краснова организованы проверки по пресечению нарушений при ценообразовании. Прокурорам субъектов РФ поручено во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров", — сказано в сообщении.
В ведомстве добавили, что по результатам проверки по всем выявленным фактам нарушений генпрокуратура примет "исчерпывающие меры реагирования", чтобы защитить россиян от необоснованного подорожания продукции.