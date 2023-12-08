МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Бизнес опасается перегибов и рисков для любого участника рынка в случае, если будет реализована инициатива введения запрета экономически необоснованных цен на продукты, прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов. В России могут появиться "стратегические" яйца

Федеральная антимонопольная служба (ФАС) России внесла в кабмин законопроект, в котором предлагается запретить крупным компаниям устанавливать экономически необоснованные цены на продукты в случаях, когда стоимость товаров выросла на 30% в течение 60 дней без видимых причин, ограничение должно действовать до конца 2024 года, написала в пятницу газета "Известия".

"Основной риск, который возникает при реализации инициативы, — это возможность привлечения к ответственности любого участника рынка, у которого годовой оборот выше 800 миллионов рублей — то есть малый и средний бизнес — без доказывания дополнительного состава: сговора, признаков картеля, превышения доли на рынке и монопольного положения", — считает Леонов.

"Бизнес успокаивают, что применение будет исключительно только по распоряжению правительства при подтверждении ценовых колебаний Минэкономразвития, но перегибы на местах исключить невозможно, если порядок привлечения к ответственности будет упрощен", — добавил он.

Он считает, что фактически в этих предложениях содержится "отказ от экономического постулата, что на высококонкурентных рынках цена устанавливается балансом спроса и предложения". А с учетом, того, что основные продажи составляют товары с глубокими скидками 30-40%, гипотетически к ответственности "возможно привлечь любое предприятие, приложив накладные одного юридического лица на аналогичный товар акционный и без скидки", заметил Леонов.