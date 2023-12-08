МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Мировые цены на продовольствие в ноябре практически не изменились, говорится в пресс-релизе Продовольственной и сельскохозяйственной организации ООН (ФАО). В ЕС снова "злятся" из-за притока украинского продовольствия

"В ноябре 2023 года среднее значение индекса продовольственных цен ФАО не изменилось по сравнению с пересмотренным октябрьским уровнем и составило 120,4 пункта: рост индексов цен на растительные масла, молочную продукцию и сахар был компенсирован снижением индексов цен на зерновые и мясо", — говорится в сообщении.

Так, индекс цен на зерновые снизился на 3%, или на 3,7 пункта, до 121 пункта. ФАО объясняет такую динамику резким падением мировых цен на кукурузу на фоне увеличения объемов реализации фермерской продукции в Аргентине и понижательного давления, оказываемого сезонным увеличением предложения в США.

Индекс цен на сахар вырос на 2,2 пункта, или на 1,4%, до 161,4 пункта, что обусловлено главным образом ростом обеспокоенности в связи с сокращением экспортного предложения в мире в текущем сезоне на фоне ухудшения видов на урожай в Таиланде и Индии в связи с сильной засухой. Индекс цен на растительное масло вырос по отношению к октябрю на 4,1 пункта, или на 3,4%, до 124,1 пункта, что обусловлено повышением мировых цен на пальмовое и подсолнечное масла, которое с лихвой компенсировало снижение котировок соевого и рапсового масел.

Индекс цен на мясо снизился с уровня октября на 0,4 пункта, или на 0,4%, до 111,8 пункта. В ноябре было зафиксировано снижение мировых цен на мясо птицы, что обусловлено ростом поставок, в основном из Бразилии. Цены на свинину снизились под влиянием сохраняющегося вялого импортного спроса со стороны азиатских стран.

Индекс цен на молочную продукцию вырос к октябрю на 2,5 пункта, или на 2,2%, до 114,2 пункта. В ноябре был зафиксирован рост мировых котировок сливочного масла и обезжиренного сухого молока, что связано с высоким импортным спросом со стороны стран Северо-Восточной Азии, ограниченностью запасов и увеличением внутреннего спроса в преддверии зимних праздников в Западной Европе.