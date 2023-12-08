МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Проверки Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России производителей куриных яиц не выявили грубых нарушений, цены на эту продукцию растут в пределах инфляции, теперь предприятия готовы и к проверкам Генпрокуратуры, прокомментировала РИА Новости генеральный директор Российского птицеводческого союза ("Росптицесоюза") Галина Бобылева. В России могут появиться "стратегические" яйца

ФАС с середины ноября проводит антикартельные проверки 12 производителей куриных яиц и мяса кур в связи с повышением цен в оптовом сегменте; чуть позже, в начале декабря, служба предложила ритейлерам ограничить наценку на продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%. А в пятницу ситуацией заинтересовалась еще одно надзорное ведомство: факты необоснованного завышения цен на куриные яйца в регионах решила проверить генпрокуратура.

"Думаю, производители птицеводческой продукции готовы к проверкам (Генпрокуратуры — ред.)", — сказала Бобылева. "По информации, которую мы имеем от наших предприятий, уже осуществлялась проверка (ФАС России — ред.) определенных птицефабрик, и никаких грубых нарушений не было обнаружено. Проверки антимонопольного комитета продолжаются", — добавила она.

Она также обратила внимание, что средняя цена на яйцо у производителей по итогам десяти месяцев выросла год к году в рамках инфляционного процесса в стране — среди причин, например, удорожание логистики, энергоресурсов и упаковки, а также необходимое повышение заработной платы. Бобылева отдельно подчеркнула, что дефицита яйца в России нет, а объем производства находится на уровне прошлого года.

"У нас вообще последние десятилетия никогда дефицита яйца в торговле не было", — заметила она, призвав СМИ "не нагнетать ситуацию" недостоверными публикациями по этой теме. Более того, продолжила глава "Росптицесоюза", птицеводы, учитывая повышенное внимание к своей продукции, "принимают все меры по наращиванию объемов производства и недопущению никакого дефицита". Росстату предложили составить "индекс новогоднего стола"

ПОЧЕМУ ТАК

В свою очередь зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов в беседе с РИА Новости назвал несколько факторов подорожания яиц.

"Первый фактор — это скачок потребления яиц ввиду подорожания мяса кур и переход покупателей в более дешёвый белковый продукт. Второй момент — эпидемиологическая ситуация с птичьим гриппом, который приводит к закрытию птицефабрик в разных регионах и существенно влияет на предложение яйца", — сказал Леонов.

Третий фактор — рост себестоимости: по словам Леонова, тут прежде всего вносит вклад удорожание логистики и упаковки, запчастей к сортировочным машинам, вакцин и премиксов, которые зависят от курса валют и доставляются зачастую параллельным импортом. Но появился новый фактор, который нельзя не учитывать — нехватка кадров и рост заработных плат на этом фоне, заметил собеседник агентства.

Росстат в среду сообщил, что мясо кур в РФ подешевело впервые с середины апреля — на 0,09% за период с 28 ноября по 4 декабря, но куриные яйца за тот же период прибавили в цене 4,23%. С начала года мясо кур подорожало на 30,07%, яйца — на 42,41%.

По оценке Росстата, в январе-октябре в хозяйствах всех категорий было произведено 39,3 миллиарда штук яиц против 38,7 миллиарда годом ранее. В октябре 2023 года производства яиц снизилось на 1,3%, до 3,8 миллиарда штук. Средние розничные цены десятка яиц сегодня составляют 111,9 рубля, уточнил Леонов.