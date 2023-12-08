МОСКВА, 7 дек — ПРАЙМ. Законопроект, устанавливающий с 1 апреля 2024 года госпошлину за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей в год за каждую точку продажи, внесен в Госдуму, следует из ее базы данных. Минфин предложил ограничить крепость алкогольного мороженого

Авторами инициативы выступила группа депутатов во главе с председателем комитета по экономической политике Максимом Топилиным и сенатор Сергей Рябухин.

Сейчас госпошлина за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции составляет 65 тысяч рублей за каждый год срока ее действия. Причем ее размер не зависит от количества принадлежащих организации торговых объектов или объектов общественного питания.

Законопроектом предлагается с 1 апреля 2024 года установить госпошлину за предоставление или продление срока действия лицензии на розничную продажу алкогольной продукции в размере 20 тысяч рублей за каждый год ее срока по каждому торговому объекту или объекту общественного питания. Аналогичный подход и размер госпошлины устанавливается и при переоформлении лицензии в связи с увеличением числа торговых точек или объектов общепита.

Изменения вносятся в целях "защиты конкуренции и создания равных условий для эффективного функционирования всех участников рынка розничной продажи алкогольной продукции". Действующий размер госпошлины, по мнению разработчиков, является непосильным для малых предприятий. "Это приводит к полному прекращению их деятельности либо осуществлению ими розничной продажи алкогольной продукции без лицензии, что, в свою очередь, способствует развитию нелегального рынка алкогольной продукции", — указывается в пояснительной записке.

Таким образом, с одной стороны, размер госпошлины снижается втрое, но с другой, ее теперь надо будет платить за каждую точку продажи, что позволит увеличить доходы региональных бюджетов на 1 миллиард рублей в год. Согласно финансово-экономическому обоснованию, их доходы от госпошлины за предоставление (продление) лицензии на розничную продажу алкогольной продукции вырастут с 3,8 миллиарда рублей в год до 4,8 миллиарда.