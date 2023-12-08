МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Торговые сети РФ заинтересованы в сбалансированном и прозрачном ценообразовании на потребительском рынке и готовы максимально содействовать сдерживанию цен, прокомментировал РИА Новости председатель президиума Ассоциации компаний розничной торговли (АКОРТ) Игорь Караваев. Генпрокурор поручил проверить факты необоснованного завышения цен на яйца

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров.

"И сети, и ассоциация находятся в постоянном взаимодействии с госрегуляторами и участниками рынка. Ритейлеры готовы и в дальнейшем максимально содействовать в решении задачи сдерживания цен и заинтересованы в сбалансированном и прозрачном ценообразовании на потребительском рынке", — сообщил Караваев.

Он подчеркнул, что торговые сети, выступая финальным звеном в товаропроводящей цепочке, всегда заинтересованы в поддержке покупателей и сохранении стабильного, прогнозируемого потребительского спроса. Торговые сети-члены АКОРТ в своей работе руководствуются принципами, которые предусматривают недопущение необоснованного роста, а также резких скачков потребительских цен, добавил глава ассоциации.

"В частности, ритейлеры уже длительное время удерживают среднюю минимальную наценку на яйцо категории С1 на стабильно низком уровне, стремясь демпфировать рост закупочных цен. Сейчас этот товар в ряде сетей можно приобрести по цене дешевле 100 рублей", — сообщил Караваев.

Но при этом он также отметил, что механизм самоограничения наценки все же не оказывает повсеместного влияния на ценообразование по всей товаропроводящей цепочке, а решающего позитивного эффекта сети ожидают от принимаемых властями мер по открытию импорта яиц и поддержке производителей.