МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Крупные птицефабрики, обеспечивающие в рознице России до 90% поставок куриного яйца, удерживают отпускные цены на уровне начала года, сообщил в ходе конференции "Агрохолдинги России — 2023" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов. Генпрокурор поручил проверить факты необоснованного завышения цен на яйца

"Прежде всего надо, чтобы генпрокуратура понимала, какие у нас механизмы реализации взаимодействия с торговыми сетями происходят, и чтобы от этих проверок не пострадали те социально ориентированные предприятия, которые все это время выстраивали свои продажи в рамках длительных контрактов, и не зарабатывали дополнительно", — подчеркнул Лахтюхов.

Лахтюхов рассказал, что крупные компании — лидеры яичного направления, "к которым, возможно, есть вопросы у генпрокуратуры", взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов: поскольку условия контракта нельзя пересматривать, отпускные цены таких производителей в сети находятся "примерно на уровне начала года", и при этом они обеспечивают порядка 80-90% поставок.

"А остальные объемы, которые сети себе добирают, они закупают на тендерах, на аукционах", — уточнил Лахтюхов, обратив внимание на важность понимания генпрокуратурой такого механизма.

По сути "производители всегда находились в ценовом плато", поэтому важно, "чтобы все претензии на них в итоге не свалились", добавил он.

Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами "осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров".