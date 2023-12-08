НСП: крупные птицефабрики держат отпускные цены на яйца на уровне начала года
МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Крупные птицефабрики, обеспечивающие в рознице России до 90% поставок куриного яйца, удерживают отпускные цены на уровне начала года, сообщил в ходе конференции "Агрохолдинги России — 2023" генеральный директор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.
"Прежде всего надо, чтобы генпрокуратура понимала, какие у нас механизмы реализации взаимодействия с торговыми сетями происходят, и чтобы от этих проверок не пострадали те социально ориентированные предприятия, которые все это время выстраивали свои продажи в рамках длительных контрактов, и не зарабатывали дополнительно", — подчеркнул Лахтюхов.
Лахтюхов рассказал, что крупные компании — лидеры яичного направления, "к которым, возможно, есть вопросы у генпрокуратуры", взаимодействуют с торговыми сетями в рамках механизма длительных контрактов: поскольку условия контракта нельзя пересматривать, отпускные цены таких производителей в сети находятся "примерно на уровне начала года", и при этом они обеспечивают порядка 80-90% поставок.
"А остальные объемы, которые сети себе добирают, они закупают на тендерах, на аукционах", — уточнил Лахтюхов, обратив внимание на важность понимания генпрокуратурой такого механизма.
По сути "производители всегда находились в ценовом плато", поэтому важно, "чтобы все претензии на них в итоге не свалились", добавил он.
Генеральный прокурор РФ Игорь Краснов ранее поручил прокурорам субъектов РФ во взаимодействии с антимонопольными и иными уполномоченными органами "осуществить надзорные проверки деятельности производителей куриных яиц и розничных продавцов этих товаров".
https://1prime.ru/consumer_markets/20231208/842512244.html