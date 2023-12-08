МОСКВА, 8 дек — ПРАЙМ. Несколько крупных ритейлеров РФ уже поддержали предложение ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%, сообщила в пятницу пресс-служба Федеральной антимонопольной службы (ФАС) России. В союзе птицеводов прокомментировали ситуацию с ценами на яйца

"ФАС России предложила ритейлерам в качестве временной меры рассмотреть возможность ограничить наценку на все куриные яйца на уровне не более 5%. Торговая сеть "Верный" поддержала предложение службы: наценки при закупке на тендерах уже ограничены, прорабатывается вопрос аналогичного ограничения при закупках по долгосрочным договорам поставки", — сообщили в пресс-службе.

Кроме того, ограничил наценки на уровне до 5% на один товар в каждой категории яиц гипермаркет "Глобус", в свою очередь "Азбука вкуса" — до 10% на яйцо куриное "Окское" категории С2. Помимо этого, в пресс-службе отметили, что эти две сети впервые присоединились к инициативе по ограничению наценок на социально значимые продовольственные товары.

Цены на яйца и на мясо курицы в 2023 году выросли на фоне значительного увеличения спроса, поэтому ведомством для стабилизации ситуации реализуется ряд мер. В частности, антимонопольная служба в начале декабря предложила ритейлерам временно ограничить наценку на все продаваемые куриные яйца на уровне не более 5%.

Также в настоящее время ФАС проводит анализ обоснованности установления оптово-отпускных цен, и с этой целью ее территориальные органы запросили у компаний-производителей данные о формировании цен на куриные яйца, а центральный аппарат — информацию о динамике цен у 10 федеральных торговых сетей.

Помимо этого, ФАС разработала и внесла в кабмин РФ законопроект, позволяющий пресекать действия хозсубъектов, приводящие к установлению экономически необоснованных цен на отдельные виды товаров. В пресс-службе также сообщили, что в пятницу в рамках экспертного совета при ФАС России по развитию конкуренции в сфере розничной торговли обсуждались вопросы цен на социально значимые продовольственные товары, в том числе развитие практик ответственного ценообразования и ужесточение регулирования потребительских рынков.