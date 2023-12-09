МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Крупнейший в России магазин с товарами Adidas площадью более 1000 квадратных метров открывается сегодня в Москве, там также будут представлены товары Adidas Originals и Reebok, следует из информации на сайте российской мультибрендовой сети магазинов спортивной одежды и обуви Sport Point, которая с 2016 года продает товары Nike, Adidas, Reebok, Puma, Asics, New Balance и другие. Спрос на пошив одежды в России вырос в два раза с 2021 года

"Девятого декабря 2023 года на месте магазина Adidas в Outlet Village Белая Дача мы открываем магазин ASP… Это самый крупный магазин с продукцией Adidas в России. На площади 1014 квадратных метров будут представлены новые коллекции от Adidas и Adidas Originals, а также линейка продукции Reebok", — говорится на сайте.

Ранее, в начале ноября, статс-секретарь – замминистра промышленности и торговли РФ Виктор Евтухов рассказал РИА Новости, что онлайн-компания Lamoda арендует помещения, которые ранее занимал в России немецкий бренд Adidas, платформа уже уведомила об этом Минпромторг, первые магазины Lamoda Sport на их месте планируется открыть до конца года.

В октябре прошлого года Adidas объявил о прекращении деятельности в России, а в августе текущего года гендиректор Adidas AG Бьорн Гульден сообщил, что компании осталось продать 100 магазинов в РФ. Гульден пояснял, что конкретных сроков для продажи нет, но магазины не работают, при этом компания платит за аренду, "поэтому чем раньше это произойдет, тем лучше".