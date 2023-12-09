МОСКВА, 9 дек — ПРПАЙМ. Искусственные елки лучше брать с подставкой крестообразной формы, "не подозрительным" запахом, прочным креплением и прочными иголками, которые на осыпаются с веток, рассказали РИА Новости в сервисе "Едадил". РЖД приготовили для пассажиров "Сапсана" приятный новогодний сюрприз

"Для начала необходимо оценить запах изделия, елка не должна иметь подозрительного аромата, зачастую его наличие говорит о некачественном изготовлении… Важно, чтобы иголки прочно сидели на елке, проведите несколько раз рукой по веткам, если ничего при этом не осыпалось — можно брать… Наиболее удобным считается шарнирное крепление, достаточно соединить части дерева и ветви расправятся самостоятельно по аналогии с зонтиком…", — говорится в сообщении.

"Обратите внимание на подставку, она должна плотно держать ствол, в этом вопросе лучше отдать предпочтение металлу крестообразной формы", — добавляется там же.

Лучше покупать елку из резины или ПВХ. Также на рынке представлены деревья из лески, но хвоя такого типа достаточно жесткая и "поэтому может не подойти семьям с детьми, так как существует риск уколоться".

Отмечается, что средняя цена искусственной елки — 20 тысяч рублей, при этом самые дешевые — за 1090 рублей — можно найти в Москве и Казани, чуть дороже — в Санкт-Петербурге и Новосибирске, а для Нижнего Новгорода и Челябинска стоимость начинается от 1499 рублей.

При этом самые дорогие изделия находятся в Новосибирске — 37 тысяч рублей — и Москве 49 тысяч рублей. За эту стоимость новосибирцы получат ель высотой 210 сантиметров с литой хвоей и уже вплетенной гирляндой, а москвичам же достанется четырехметровое дерево с пластиковой хвоей весом почти 30 килограмм.