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Россиянам дали советы по выбору и хранению мандаринов
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Роспотребнадзор порекомендовал при выборе мандаринов обращать внимание, чтобы они были с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, а также не приобретать их в несанкционированных... ПРАЙМ, 09.12.2023
общество , потребрынок, бизнес, новости, россия, роспотребнадзор, мандарины
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор порекомендовал при выборе мандаринов обращать внимание, чтобы они были с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, а также не приобретать их в несанкционированных местах и обязательно мыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства.
"Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", — сказано в сообщении.
Отмечается, что для более долгой сохранности следует достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. При наличии на веточках листьев, их не нужно обрывать, это позволит хранить фрукты дольше, уточнили в пресс-службе.
Во избежание риска покупки некачественных мандаринов, не стоит покупать их в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в ведомстве.
При употреблении мандаринов важно соблюдать гигиенические правила — тщательно вымыть их под проточной водой, добавили в Роспотребнадзоре.