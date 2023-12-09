МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Роспотребнадзор порекомендовал при выборе мандаринов обращать внимание, чтобы они были с ровной кожицей, без гнили и пятнышек, а также не приобретать их в несанкционированных местах и обязательно мыть перед употреблением, сообщила пресс-служба ведомства. Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

"Выбирать следует красивые плоды, с ровной кожицей, без гнили и пятнышек. Помните, что спелые фрукты долго не хранятся. Если вы купили их заранее, то постарайтесь хранить их правильно. Для этого нужно натереть кожицу растительным маслом и поместить фрукты в специальный отсек холодильника и держать при температуре +6 градусов. Очень важен уровень влажности, нельзя дать им засохнуть", — сказано в сообщении.

Отмечается, что для более долгой сохранности следует достать мандарины из полиэтиленового пакета и поместить их в сетку. При наличии на веточках листьев, их не нужно обрывать, это позволит хранить фрукты дольше, уточнили в пресс-службе.

Во избежание риска покупки некачественных мандаринов, не стоит покупать их в несанкционированных местах торговли, подчеркнули в ведомстве.

При употреблении мандаринов важно соблюдать гигиенические правила — тщательно вымыть их под проточной водой, добавили в Роспотребнадзоре.