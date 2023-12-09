МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Одновременные сбои в мировых цепочках поставок из-за проблем на Панамском и Суэцком каналах, вызванных засухой и нападениями хуситов на корабли, ставят под угрозу доставку рождественских товаров в этом и следующем годах, пишет издание Financial Times со ссылкой на представителей отрасли. Страховщик назвал опасные стороны профессий Деда Мороза и Снегурочки

Этот год стал одним из наиболее засушливых для Панамы, что ранее вынудило администрацию канала ограничить осадку судов с 50 до 43 футов, а также пропускную способность канала — до 32 кораблей в день. Время ожидания для грузовых судов в августе достигало 13 дней. Кроме того после начала военных действий Израиля в секторе Газа сторонники йеменского шиитского движения "Ансар Алла" (хуситы) предупредило о намерении атаковать любые связанные с Израилем корабли, призвав другие страны отозвать с них свои экипажи и не приближаться к ним в море.

"Есть товары, которых просто не будет к этому Рождеству… К этому Рождеству мало что можно сделать. Но если ничего не будет сделано, я думаю, что существует риск дефицита и в течение следующего года", — рассказал изданию генеральный директор британского института экспорта и международной торговли Марко Форджионе.

По словам Форджионе, после нескольких месяцев задержек с прохождением Панамского канала бытовая электроника, такая как iPhone, "может оказаться недоступной". При этом импортерам стало трудно своевременно приобретать рождественские украшения. Директор добавил, что если участившиеся нападения на суда вблизи Суэцкого канала со стороны хуситов усилятся, то в совокупности с засухой в Панаме последствия будут "катастрофическими".

Обеспокоенность засухой также выразил исполнительный директор немецкой группы Hapag-Lloyd, пятого по величине в мире владельца контейнеровозов, Рольф Хаббен Янсен. Отмечается, что компания была вынуждена выбирать более длинные и дорогостоящие маршруты. Так Hapag-Lloyd ранее объявила о перенаправлении по меньшей мере 42 кораблей из Панамы в Суэц для торговли между Азией и восточным побережьем США.