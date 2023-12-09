МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловски. Спрос на пошив одежды в России вырос в два раза с 2021 года

"Товары роскоши не защищены от экономии… У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", — цитирует Павловски издание Financial Times.

Крупнейшие покупатели все еще тратят деньги на бренд, однако высокая инфляция в США и Европе, а также рост безработицы среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах, пояснил он.

Павловски предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, однако добавил, что они будут соответствовать показателям инфляции.

"Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом", — подчеркнул он.