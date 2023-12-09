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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231209/842516478.html
В Chanel ожидают ухудшения ситуации в мире моды в 2024 году
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Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи,... ПРАЙМ, 09.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, мир, мировая экономика, мода
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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МОСКВА, 9 дек — ПРАЙМ. Ситуация в мире моды ухудшится на фоне мирового экономического спада: рекордная инфляция в США и Европе, а также безработица среди молодежи в Китае негативно влияют на продажи, заявил президент модного направления Chanel Бруно Павловски.
"Товары роскоши не защищены от экономии… У меня нет хрустального шара, но ситуация будет жестче, чем та, которую мы наблюдали в 2023 году", — цитирует Павловски издание Financial Times.
Крупнейшие покупатели все еще тратят деньги на бренд, однако высокая инфляция в США и Европе, а также рост безработицы среди китайской молодежи негативно сказываются на продажах, пояснил он.
Павловски предположил, что в следующем году цены на товары бренда продолжат расти, однако добавил, что они будут соответствовать показателям инфляции.
"Мы не хотим разрушать чью-либо связь с брендом", — подчеркнул он.