МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Ажиотаж вокруг продаж куриных яиц в Белгородской области является искусственным, самообеспеченность региона этим продуктом составляет порядка 200%, при этом в последнее время белгородцы стали покупать яйца сотнями и для того, чтобы они были доступны всем желающим, принято решение продавать по два десятка в одни руки, сообщила заместитель губернатора региона Юлия Щедрина. Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

Ранее Telegram-канал "Белгородские подробности" сообщил, что на губернаторской ярмарке в Белгороде встают в очередь за яйцами с раннего утра, чтобы купить их по цене 67 рублей за десяток. Корреспондент РИА Новости, побывавший на ярмарках отметил, что очереди появились еще в начале осени, так как цену на установили заметно ниже магазинной.

Глава региона Вячеслав Гладков предлагал увеличить число точек продаж. Так, на последней ярмарке 9 декабря было не менее четырех таких точек, но все равно очереди были длинные, люди стояли по несколько часов, отметил корреспондент.

"Белгородцы всегда активно этим пользовались, однако в последнее время стали набирать яйца сотнями. В связи с этим, для того, чтобы яйца достались абсолютно всем желающим, было принято решение продавать по два десятка в одни руки. Тогда предприимчивые граждане стали приходить буквально целыми семьями, чтобы купить максимальное количество яиц. Естественно, из-за наплыва людей стали образовываться длинные очереди", — написала Щедрина в своем Telegram-канале и отметило, что ярмарки продолжают пользоваться высоким спросом среди жителей и позволяют производителям представить свою продукцию непосредственно покупателям, обеспечивая высокое качество и доступные цены.

"Самообеспеченность региона яйцом составляет около 200%, ситуация стабильная. Яйца купили все, кто хотел, а по итогам дня яйцо еще осталось, то есть дефицита предложения нет. Как нет и необходимости создавать искусственный ажиотаж (такой, какой был в прошлом году с сахаром). Пожалуйста, не беспокойтесь, яиц хватит всем", — отметила она.