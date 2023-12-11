МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ, передает агентство Bloomberg. Абу-Даби стал новой гаванью для богатейших людей мира

"Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", — говорится в сообщении агентства.

Отмечается, что Craft by Side Hustle уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки компании уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах.

Агентство сообщает о том, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.