2023-12-11T16:49:46+03:00
2023-12-11T16:49:46+03:00
2023-12-11T16:49:46+03:00
2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231211/842531251.html
На Ближнем Востоке появится первый законный производитель алкоголя
Потребрынок
Новости
ru-RU
https://1prime.ru/docs/terms/terms_of_use.html
https://россиясегодня.рф
Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке... ПРАЙМ, 11.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, абу-даби, алкоголь, производство
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527959.jpg
1920
1440
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527959.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527958.jpg
1920
1080
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527958.jpg
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527946.jpg
1920
1920
true
https://cdnn.1prime.ru/images/84252/79/842527946.jpg
https://1prime.ru/global/20231211/842529204.html
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Пивоварня Craft by Side Hustle откроется в столице Объединенных Арабских Эмиратов Абу-Даби в декабре, это будет первая компания, законно производящая алкоголь на Ближнем Востоке после законодательных послаблений 2021 года в ОАЭ, передает агентство Bloomberg.
"Пивоварня откроется в Абу-Даби в этом месяце и станет первой компанией, которая будет легально производить алкоголь в регионе", — говорится в сообщении агентства.
Отмечается, что Craft by Side Hustle уже получила лицензию на продажу своего пива, сваренного на месте, а импортированные алкогольные напитки компании уже можно купить в ОАЭ в специализированных магазинах.
Агентство сообщает о том, что 2021 году в ОАЭ были введены поправки в законодательство, в результате которых было разрешено производить алкогольные напитки на месте. Алкоголь в бутылках и банках разрешено только импортировать.