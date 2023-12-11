МОСКВА, 11 дек — ПРАЙМ. Удорожание яиц в РФ практически не отразится на стоимости майонеза, колбасы и хлеба, поскольку их доля в себестоимости этих продуктов не является существенной, сообщили РИА Новости представители отраслевых ассоциаций. Российские производители яиц заявили о готовности к проверкам

Цены на яйцо и на мясо курицы на фоне значительного увеличения спроса с начала года заметно выросли: согласно последним данным Росстата, к 4 декабря — на 42,4% и на 30% соответственно. Для стабилизации ситуации власти предприняли ряд мер — начиная от поддержки производителей и стимулирования заключения ими долгосрочных контрактов с ритейлом и заканчивая проверками надзорных органов.

На этом фоне мясо кур немного подешевело — на неделе с 28 ноября по 4 декабря цена на него стала снижаться впервые с середины апреля, тогда как яйца в рознице все еще дорожают. Но птицеводы ждут падения цен и на яйцо: отпускные цены производителей продолжают снижение уже восемь недель, и это снижение через некоторое время будет транслировано в потребительские цены, сообщал в пятницу гендиректор Национального союза птицеводов Сергей Лахтюхов.

Представители отраслевых ассоциаций считают, что удорожание яйца не успеет отразиться на стоимости продуктов, в производстве которых оно используется — в этом списке, к примеру, майонез, колбаса и хлеб. Россиян предупредили о подорожании главного новогоднего продукта

ХЛЕБ И МАЙОНЕЗ — НИЗКАЯ ДОЛЯ

"Удорожание яйца (без учёта других факторов) вряд ли отразится на стоимости хлеба и майонеза", — прокомментировал РИА Новости зампред правления Ассоциации производителей и поставщиков продовольственных товаров ("Руспродсоюз") Дмитрий Леонов.

Он заметил, что яйцо применяется далеко не во всех рецептурах хлебобулочных изделий, и при этом его доля в "стакане себестоимости" данного вида продукции не столь существенна. "Серьезнее на стоимость хлеба влияют цены на муку — это около 40% себестоимости, а они сегодня стабильны", — сказал Леонов. А в рецептуре майонеза ключевым сырьем, с долей около 60%, является подсолнечное масло, а на сухой желток (яичный порошок) приходится порядка 5%, добавил собеседник агентства.

ЦЕНА ЗАВИСИТ ОТ КАЧЕСТВА

В свою очередь директор ассоциации "Объединение мясопереработчиков" (АСОМП) Екатерина Лучкина сообщила, что яичный порошок используется в мясоперерабатывающей отрасли в небольших количествах — 2-3 килограмма на 100 килограммов продукции, в основном — при производстве вареных колбасных изделий и полуфабрикатов.

"Так как яичный порошок используется при производстве мясных продуктов в небольших количествах, он, конечно, не в такой мере влияет на себестоимость выпускаемой продукции, как, например, мясное сырье. Но так как рост цен наблюдается на все используемые в производстве ингредиенты, сырье и материалы, это влечет за собой рост себестоимости", — сказала Лучкина.

Она также заметила, что в настоящий момент некоторые мясопереработчики обозначают сложности с закупкой яичного порошка, обусловленные превышением спроса над предложением, а "стабилизация ситуации ожидается после Нового года". Что касается отпускной цены, добавила глава АСОМП, то ее уровень зависит от состава и качества яичного порошка — выпущен ли он по ГОСТу или техусловиям.