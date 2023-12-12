МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Стоимость килограмма красной икры в России в ноябре впервые с конца прошлого года опустилась ниже шести тысяч рублей и составила 5 974 рубля, следует из анализа РИА Новости данных Росстата. Цена нефти марки Brent упала ниже 74 долларов впервые с 29 июня

Глава Росрыболовства Илья Шестаков в начале ноября говорил РИА Новости, что объемы добычи рыбы и удачная лососевая путина в России в этом году создают предпосылки для снижения цен на горбушу, и ведомство ждет удешевления и красной икры.

Цены на красную икру в январе этого года впервые за историю наблюдений Росстатом превысили 6 тысяч рублей, достигнув 6 125 рублей. Затем они постепенно росли еще несколько месяцев до максимума в 6 315 рублей. С августа цены перешли к снижению.

В ноябре стоимость красной икры продолжила снижаться, потеряв за месяц 1,4%. В результате в конце осени цена составила 5 974 рубля — минимум с декабря прошлого года (5 940 рублей).