МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Более 1200 российских вин получили в этом году звание лучших и вошли в юбилейный винный гид президента Союза сомелье и экспертов России Артура Саркисяна, который презентовали в Москве, передает корреспондент РИА Новости. Поставщики виски сделали россиянам новогодний подарок

Во вторник в Москве прошла презентация десятого юбилейного авторского гида "Российские вина" Артура Саркисяна.

В ходе презентации он сообщил, что в этом году был выбран 1271 образец лучших российских вин от 109 винодельческих проектов. В основном образцы получили 87 баллов и выше. При этом те, кто набрал 87-89 баллов, удостоились серебра, 90-91 — золота и участники с 92 баллами и более были отмечены платиной.

В свою очередь председатель правления Ассоциации виноградарей и виноделов России (АВВР) Дмитрий Киселев добавил, что отечественное сообщество виноделов, вероятно, обладает наибольшим энтузиазмом в мире. "Запал гораздо больше, чем во Франции, Италии, Старом Свете. … Россия сейчас лидирует и по количественному, и по качественному росту нашего продукта", — добавил он.

Проект "Авторский винный гид" Артура Саркисяна появился в 2012 году. В 2023 году — для подготовки юбилейного издания — были объезжены более 120 виноделен в 9 регионах страны и продегустированы не менее трех тысяч образцов.