МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли они вернутся на прежний уровень, заявила РИА Новости первый заместитель председателя комитета Госдумы по экономической политике Надежда Школкина ("Единая Россия"). В Совфеде рассказали, когда подешевеют яйца

"На мой взгляд, цены на данную продукцию стабилизируются после нового года, но вряд ли вернутся на прежний уровень. И на это есть объективные причины, в том числе связанные с повышением всех видов затрат и увеличением ключевой ставки кредитования", — сказала депутат.

При этом она заметила, что ажиотаж перед праздниками и сами новогодние выходные также влияют на цены, так как "наши кулинарные предпочтения во многом "завязаны" с употреблением яиц в качестве одного из основных компонентов блюд".

"Вместе с тем, мы производим достаточный объем куриных яиц, способный удовлетворить потребности наших покупателей практически в полном объеме. Сегодня правительством принято решение о временном ввозе импортного яйца, что также поспособствует удовлетворению даже повышенного спроса на данную продукцию и, соответственно, нивелированию цен", — считает Школкина.

Но это должна быть только временная мера, так как "наши производители вполне способны произвести куриное яйцо не только для полного самообеспечения, но и для поставок в дружественные страны", уверена первый зампред комитета.