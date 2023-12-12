МОСКВА, 12 дек — ПРАЙМ. Уганда готова наращивать поставки кофе в Россию и сделать его как можно более доступным, заявил посол страны в России Мозес Кизиге. Эксперт рассказал, сколько минимум должен стоить хороший кофе

"Кофе из Уганды занимает только пять процентов на российском рынке. Но на самом деле это лучший кофе в мире, потому что у нас совершенно уникальный климат с невероятным количеством солнца и влажности, 365 дней в году… В Уганде есть дикие сорта кофе, которые растут там естественным образом", — сказал дипломат журналистам в Москве, особенно отметив аромат кофе из своей страны.

"Мы хотели бы предоставить российским потребителям наивкуснейший кофе, который придет к ним напрямую из Уганды, а не через другие страны", — добавил он.

При этом, по словам Кизиге, Уганда готова поставлять в Россию не только кофе, но и другие продукты — бананы, авокадо, какао.

"Когда вы попробуете этот самый лучший кофе, вы наверняка захотите слетать и посмотреть, где же он растет", — обозначил он и еще одну перспективную сферу совместной деятельности, добавив, что это "будет способствовать улучшению отношений между Россией и Африкой".

Уганда занимает второе место в Африке, после Эфиопии, по объему экспорта кофе. Среди главных его импортеров — Италия, Судан, Германия, Алжир. Уганда считается одним из главных производителей кофейного сорта робуста.