МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Правительство России поддержало обнуление импортной пошлины на пищевые яйца, сообщает издание "Известия". В Госдуме рассказали, когда стабилизируются цены на яйца

Отмечается, что мера начнет действовать с 1 января 2024 года по 30 июня 2024 года. После встпуление в силу решения поставщики смогут ввезти более 1,2 миллиарда яиц. Издание подчеркивает, что предпочтение будет отдаваться экспортерам из дружественных стран.

В Минэкономразвития сказали, что в настоящее время размер импортной пошлины составляет около 15% от стоимости продукции.

"Это решение поможет в краткосрочной перспективе сбалансировать внутренний рынок пищевого яйца и обеспечить рост предложения. Импортные поставки могут осуществляться из дружественных стран. Инициативу уже поддержали в Евразийской экономической комиссии", — подчеркнули в ведомстве.

В материале говорится, что эта мера должна за короткое время насытить внутренний рынок России, что позволит снизить цены на продукцию, так как, согласно данным ФАС, за последний год стоимость яиц выросла почти на 40%.

Ранее первый зампреда комитета Госдумы по эономической политики Надежда Школкина сообщила, что цены на яйца в России стабилизируются после нового года, но вряд ли вернутся на прежний уровень.