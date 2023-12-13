МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает корреспондент РИА Новости. В юбилейный гид вошли более 1200 российских вин

Подписание состоялось в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации гида. Информационная кампания запланирована на январь–декабрь 2024 года.

Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.

Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.