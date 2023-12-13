2023-12-13T14:40:57+03:00
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2023-12-13T14:40:57+03:00
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https://1prime.ru/consumer_markets/20231213/842551916.html
"Россия сегодня" и Роскачество подписали план "Винного гида России"
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Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает... ПРАЙМ, 13.12.2023
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 13 дек — ПРАЙМ. Генеральный директор медиагруппы "Россия сегодня" Дмитрий Киселев и руководитель Роскачества Максим Протасов подписали коммуникационный план "Винного гида России"- 2024, передает корреспондент РИА Новости.
Подписание состоялось в среду на площадке медиагруппы "Россия сегодня" в рамках презентации гида. Информационная кампания запланирована на январь–декабрь 2024 года.
Проект "Винный гид России" был запущен в 2018 году Минпромторгом, Минсельхозом и Роскачеством. Исследование проводится в пяти категориях винодельческой продукции: белые, красные и розовые тихие вина, а также игристые и ликерные вина.
Международная медиагруппа "Россия сегодня" является крупнейшим российским производителем информационных продуктов, ориентированных на международную аудиторию, деловое сообщество, государственные структуры и самый широкий круг пользователей.