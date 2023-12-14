МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Продажи импортного игристого вина в России растут, имеющихся запасов хватит на Новый год, ни о каком дефиците на рынке речь не идет, сообщили опрошенные РИА Новости крупные импортеры. Роскачество заявило о повышении качества отечественного вина

Президент компании Ladoga, крупного импортера алкоголя в страну, Вениамин Грабар отметил, что сейчас наблюдается традиционный перед праздниками всплеск продаж игристого вина – поскольку для россиян этот напиток по-прежнему остается главным символом Нового года.

"Продажи игристого (в целом — ред.) в компании Ladoga по итогам 11 месяцев этого года выросли в 1,5 раза по сравнению с аналогичным периодом 2022 года, по сравнению с таким же периодом 2021 года — в 2 раза… Если смотреть по странам, около 70% от общего объема продаж игристого в натуральном выражении нашей компании – это Италия и Россия. Они же растут самыми высокими темпами", — уточнил он. При этом в компании указали, что продажи именно импортной категории также показывают рост.

Грабар отметил, что в премиальном ассортименте особых изменений в структуре продаж не произошло, а в масс-маркете потребитель все чаще обращается к российскому виноделию, цены на продукт которого стали выглядеть привлекательнее, чем на подорожавшую продукцию недружественных стран — после введения повышенных пошлин на эту группу товаров.

О том, что дефицита игристых вин на рынке нет, заявил и крупнейший импортер итальянских вин в России Simple Group. "Дефицита игристых на российском рынке нет. Продажи растут, и под этот рост было ввезено и произведено достаточное количество игристого вина… Импорт игристых и шампанских вин за 10 месяцев 2023 года показывает двузначные темпы роста в натуральном выражении", — подчеркнули в компании. Там также отметили, что в преддверии Нового года ожидают дополнительного всплеска продаж игристых вин.

При этом, говоря о росте цен на импортный продукт, руководитель винного портфеля крупнейшего импортера вин в Россию Luding Group Евгений Щербаков добавил, что факторы изменения курса рубля и повышения пошлин на вина из недружественных стран скорректировали рынок игристых в России и повлияли на выбор потребителя, однако спрос на любимый новогодний напиток даже вырос по отношению к показателям предыдущего года.

"Рост полочной цены на игристые вина из недружественных стран, таких как Франция и Италия, дал толчок развитию и наращиванию поставок игристых вин из стран СНГ. Но в первую очередь мы видим резкий всплеск как производства, так и интереса со стороны потребителя к игристым винам России", — резюмировал он.

Несмотря на рост импорта, тенденцию к росту отечественного игристого заметил и исполнительный директор виноторговой компании Fort Александр Липилин. "Цены на все импортные игристые вина выросли приблизительно на 15%, что связано с ростом курса и пошлины. Среди новых стран никаких сенсаций не было: продолжаем наращивать продажи российских вин – их продается все больше, потому что цены на них стабильные, и среди них появляется много новых интересных производителей", — заключил он.