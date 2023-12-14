МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Россияне стали активнее посещать рестораны и оставлять благодарность в виде безналичных чаевых в 2023 году, говорится в исследовании, проведенном банком ВТБ совместно с проектом "ВТБ Чаевые", которое есть в распоряжении РИА Новости. Эксперт раскрыл основную угрозу QR-кодов

"Число транзакций для оплаты услуг в кафе, ресторанах и барах выросло, а объем чаевых увеличился в 1,5 раза", — говорится в материалах.

Эксперты выяснили, что число платежей в ресторанах в среднем возросло на 14%, а чек по сравнению с прошлым годом увеличился на 17% и составил 1 017 рублей. В барах и питейных заведениях число оплат возросло на 27%, а средний чек составил 830 рублей — на 6% больше, чем годом ранее.

Также в исследовании отмечается, что в заведениях с фастфудом, кофейнях и столовых средний чек снизился на 6% — до 395 рублей, но вместе с тем количество платежей за услуги увеличилось на 16%. Востребованность булочных и пекарен за год выросла на 7% при стабильном среднем чеке в 193 рубля.

"В 2023 году россияне оставили на 42% больше чаевых по количеству и на 52% по объему. Люди стали чаще отдыхать в ресторанах, при этом наши специалисты отмечают, что доля безналичных чаевых постепенно растет. Если раньше гости в заведениях в большинстве случаев оставляли благодарность наличными, то сейчас прослеживается тренд на возрастающую популярность онлайн-сервисов" ‎, — отметил старший вице-президент ВТБ, руководитель департамента цифрового бизнеса Никита Чугунов.

Аналитики заключили, что в среднем в уходящем году россияне оставляли "на чай" 10% от суммы счета, при этом в кофейнях этот показатель составлял 15%. Своего максимума сумма чаевых в заведениях общественного питания достигала по пятницам и выходным. При этом до 75% от всех платежей было оплачено онлайн через Систему быстрых платежей (СБП).