МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Среди традиционных блюд новогоднего стола в России за год сильнее всего подорожали яйца под майонезом и заливная рыба — на 54% и 27% соответственно, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет".

В ходе исследования эксперты взяли блюда из фильма "Ирония судьбы, или С легким паром!" — яйца под майонезом, заливную рыбу, оливье и селедку под шубой, и изучили чеки более 100 тысяч магазинов во всех регионах РФ за ноябрь и неполный декабрь 2022 и 2023 годов.

Так, чтобы в этом году приготовить яйца под майонезом, придется заплатить на 54% больше, чем в прошлом году — 83,6 рубля против 54,3 рубля за порцию из пяти яиц. "В рецепте блюда: яйца, репчатый лук и майонез. Из этого набора сильнее всего подорожал лук: в ноябре-декабре 2023 года цена оказалась выше на 78%, чем в 2022 году. Куриные яйца выросли в цене на 69%, а майонез, напротив, подешевел на 7%", — выяснили аналитики.

Второй по степени подорожания стала заливная рыба из филе осетра, моркови, яиц, лука, лимона, зелени и специй. Ее стоимость выросла на 27%, до 3154,8 рубля. При этом сильнее всего подорожали лук, яйца, а также морковь — на 71%. Также выросла стоимость осетра (на 27%) и лимонов (на 20%).

Меньше всего из традиционных праздничных блюд подорожали салаты. Например, для приготовления оливье придется потратить на 23% больше денег, чем в прошлом году — 545,6 рубля. Среди ингредиентов наиболее заметно вырос в цене лук, а также морковь и яйца. Меньше всего выросли цены картофеля (на 19%) и вареной колбасы (на 9%), а майонез подешевел.

В то же время, на покупку ингредиентов для селедки под шубой в этом году надо будет потратить на 18% больше, чем в прошлом — 327,8 рубля. "Основной продукт блюда — селедка — подорожал на 22% по сравнению с прошлым годом. Картофель вырос в цене на 19%, а свекла — на 3%. Такой рост можно считать незначительным на фоне других овощей, показавших максимальный рост: 78% у лука и 71% у моркови", — заключили аналитики.