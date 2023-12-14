МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции, такой ответ (есть в распоряжении РИА Новости) пришел от замглавы Минпромторга Виктора Евтухова депутату ГД Султану Хамзаеву.

"Минпромторг России согласовал проект распоряжения Правительства РФ о внесении изменений в распоряжение Правительства РФ от 29.12.20 г. №3650-р, подготовленный Минфином России. На оборот алкогольного мороженого будут распространяться обязательные требования, предусмотренные 171-ФЗ. Алкогольное мороженое будет приравнено к другим видам алкогольной продукции", — рассказал депутат.

Как пояснил депутат, речь идет о мороженом, десертах, замороженных фруктовых, плодово-ягодных, овощных щербетах, смесей для их приготовления с содержанием этилового спирта более 0,5%.

"Ранее акцентировал внимание на важности темы, тем более, в преддверии новогодних праздников. Всевозможные десерты украсят праздничные столы. Важно, чтобы они были безопасны для наших граждан, а алкогольные десерты продавались строго с соблюдением мер госрегулирования этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции", — добавил Хамзаев.