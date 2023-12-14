МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Производители социально значимых продуктов питания будут ограничены в использовании упаковок уменьшенного объема — таких, как 900 миллилитров или девять яиц, сообщил "Известиям" замглавы Минпромторга Виктор Евтухов. Названы новогодние блюда, подорожавшие сильнее всего

По его словам, речь идет о социально значимых продуктах — молоке, сахаре, подсолнечном масле и других.

Ведомство готово рассмотреть поправки в технический регламент "О безопасности пищевой продукции" для обязательного использования стандартных упаковок. Если они будут приняты, то изменения вступят в силу, и в итоге будут разрешены только стандартные упаковки с округленными значениями, например 200 граммов, 500 граммов, один литр.

Как отмечается, изменения направлены на прекращение введения потребителей в заблуждение и наведение порядка в фасовке.

Отказ производителей от попыток манипулировать рынком через уменьшение объема упаковки поспособствует его прозрачности, полагают в министерстве.

Как напомнил Евтухов, уменьшение веса и количества товара без снижения стоимости называется шкринфляцией и может быть злоупотреблением доверием потребителя.