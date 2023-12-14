МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Производство готовой красной икры в РФ за период с января по октябрь составило 22,288 тысячи тонн, это в 2,6 раза больше, чем за аналогичный период прошлого года, следует из материалов Telegram-канала Всероссийской ассоциации рыбохозяйственных предприятий, предпринимателей и экспортеров (ВАРПЭ). Минсельхоз предложил возместить часть затрат рыбакам в некоторых регионах

"За 10 месяцев 2023 года в России произведено 22288,09 тонны икры лососевых рыб… В сравнении с десятью месяцами 2022 года производство икры в этом году выросло почти в 2,6 раза", — сообщается в аналитических материалах ассоциации на основании данных Росстата.

ВАРПЭ также подчеркивает, что объем производства готовой красной икры за 10 месяцев текущего года стал рекордным, обновив предыдущий максимум 2021 года: тогда с января по октябрь было произведено 21 568,76 тонны икры. Кроме того, итоги десяти месяцев уже на 10% превысили результат 2018 года, когда объем добычи тихоокеанских лососей стал самым большим за всю историю наблюдений.

"Хорошая динамика производства красной икры в этом году связана с успешной лососевой путиной на Дальнем Востоке: наши рыбаки добыли около 609 тысячи тонн тихоокеанских лососей", — прокомментировал президент ВАРПЭ Герман Зверев. Он напомнил, что объем производства икры в 2023 году ассоциация оценивает на уровне более 25 тысяч тонн, ежегодное потребление в РФ — от 15 тысяч до 20 тысяч тонн за последние пять лет.

Официальный прогноз — немного ниже: замглавы Росрыболовства Василий Соколов в конце ноября оценивал производство в РФ в 2023 году красной икры примерно в 24 тысячи тонн.

Россельхознадзор в конце ноября сообщал, что производство красной икры в России в январе-октябре выросло по сравнению с аналогичным периодом 2022 года более чем в два раза, до 34,7 тысячи тонн. Ведомство оценивает производство этой продукции с помощью ФГИС "Меркурий", где содержится информация и по икре, готовой к употреблению, и по мороженому сырью для ее производства.