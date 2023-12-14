МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо, объемы собственного производства растут, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев. Эксперт рассказал, как понизить цены на яйца

"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран", — приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Telegram-канале министерства.

Стоимость куриных яиц в России с начала года выросла на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Между тем, уже в ближайший месяц в министерстве ожидают стабилизацию цен на куриное яйцо — в связи с импортными поставками яиц после обнуления импортных пошлин.

Среди других мер, предпринимаемых для насыщения этой продукцией — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли напрямую от птицефабрик, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. По данным министерства, за 10 десяти месяцев производство яиц в РФ увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук, по итогам года ожидается сохранение положительной динамики.

Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.