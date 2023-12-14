Патрушев: Минсельхоз ведет активную работу над снижением цен на куриное яйцо
МОСКВА, 14 дек — ПРАЙМ. Минсельхоз работает над стабилизацией цен на куриное яйцо, объемы собственного производства растут, сообщил министр сельского хозяйства РФ Дмитрий Патрушев.
"Работаем над стабилизацией цен на куриное яйцо: увеличиваем объемы собственного производства, работаем над переводом производителей и торговых сетей на долгосрочные контракты, чтобы обеспечить прогнозируемые объемы и стабильные цены, прорабатываем решение об обнулении импортных пошлин и поставки необходимого объема из дружественных стран", — приводятся высказывания министра сельского хозяйства РФ Дмитрия Патрушева в Telegram-канале министерства.
Стоимость куриных яиц в России с начала года выросла на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Между тем, уже в ближайший месяц в министерстве ожидают стабилизацию цен на куриное яйцо — в связи с импортными поставками яиц после обнуления импортных пошлин.
Среди других мер, предпринимаемых для насыщения этой продукцией — планы дополнительного наращивания производства, расширение торговли напрямую от птицефабрик, перевод производителей и сетей на долгосрочные договоры поставок. По данным министерства, за 10 десяти месяцев производство яиц в РФ увеличилось на 2,3%, до 31,74 миллиарда штук, по итогам года ожидается сохранение положительной динамики.
Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.
https://1prime.ru/consumer_markets/20231214/842572340.html