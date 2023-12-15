МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Китайский бренд спортивной обуви Sprandi вернется на российский рынок, пишет "Коммерсантъ". Цены на обувь в России вернулись на уровень начала года

Sprandi — бренд спортивной одежды и обуви, основанный в Гонконге в 1994-м году и принадлежащий ныне корпорации Anta.

По данным газеты, бренд, набравший популярность в 1990-х, намерен вернуться в Россию после своего ухода в 2009 году в связи с экономическим кризисом и сокращением продаж.

Согласно заявлению руководителя отдела маркетинга компании Lestate, занимающейся дистрибуцией спортивных товаров, Sprandi позиционирует себя как альтернативу топовым маркам, однако с более дешевым ценовым сегментом.

Ранее стало известно, что дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.