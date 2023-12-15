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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231215/842577915.html
В Россию вернется еще один иностранный бренд
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Китайский бренд спортивной обуви Sprandi вернется на российский рынок, пишет "Коммерсантъ". Sprandi — бренд спортивной одежды и обуви, основанный в Гонконге в 1994-м году и... ПРАЙМ, 15.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, китай, обувь
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Китайский бренд спортивной обуви Sprandi вернется на российский рынок, пишет "Коммерсантъ".
Sprandi — бренд спортивной одежды и обуви, основанный в Гонконге в 1994-м году и принадлежащий ныне корпорации Anta.
По данным газеты, бренд, набравший популярность в 1990-х, намерен вернуться в Россию после своего ухода в 2009 году в связи с экономическим кризисом и сокращением продаж.
Согласно заявлению руководителя отдела маркетинга компании Lestate, занимающейся дистрибуцией спортивных товаров, Sprandi позиционирует себя как альтернативу топовым маркам, однако с более дешевым ценовым сегментом.
Ранее стало известно, что дистрибьютор западных спортивных брендов Lestate будет развивать в России сеть монобрендовых магазинов с товарами Adidas и Reebok под вывеской ASP.