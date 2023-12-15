МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованное повышение цен на товары в России. Мишустин призвал нарастить расчеты в нацвалютах с зарубежными странами

"Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности, в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости", — сказал премьер на заседании правительства.

Мишустин попросил детально докладывать об этом в правительство.