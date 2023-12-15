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2023
https://1prime.ru/consumer_markets/20231215/842580159.html
Мишустин поручил отслеживать необоснованное повышение цен на продукты
Потребрынок
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Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованное повышение цен на товары в России. "Еще один вопрос — это уровень цен по... ПРАЙМ, 15.12.2023
потребрынок, бизнес, новости, россия, михаил мишустин, продукты
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Агентство экономической информации ПРАЙМ
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ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
Агентство экономической информации ПРАЙМ
7 495 645-37-00
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://россиясегодня.рф/awards/
МОСКВА, 15 дек — ПРАЙМ. Премьер-министр России Михаил Мишустин поручил оперативно отслеживать и реагировать на необоснованное повышение цен на товары в России.
"Еще один вопрос — это уровень цен по ключевым направлениям, таким как продукты, товары первой необходимости, жилищно-коммунальные услуги. Понятно, что в каждом конкретном случае есть свои особенности, в зависимости от региона. Поэтому прошу профильные ведомства оперативно отслеживать ситуацию и своевременно реагировать на необоснованное завышение стоимости", — сказал премьер на заседании правительства.
Мишустин попросил детально докладывать об этом в правительство.