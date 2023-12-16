МОСКВА, 16 дек — ПРАЙМ. Средняя зарплата Дедов Морозов в России за выступление на новогоднем празднике выросла на 15 тысяч рублей по сравнению с прошлым годом, а у Снегурочек упала на пять тысяч рублей, свидетельствует исследование сервиса Headhunter, которое есть у РИА Новости. Раскрыто, сколько россияне тратят на алкоголь для новогоднего стола

"Минимальное предлагаемое вознаграждение за работу Снегурочкой за год упало в два раза – с 20 тысяч до 10 тысяч рублей, средний уровень также в минусе – с 45 тысяч в 2022 до 40 тысяч в 2023 году. У Дедов Морозов минимальное вознаграждение выросло с 20 тысяч до 35 тысяч рублей, среднее – с 55 тысяч до 70 тысяч рублей", — говорится в документе.

Актерам и аниматорам, выступающим в нескольких новогодних амплуа, сегодня предлагают минимум 45 тысяч рублей (в прошлом году – от 15 тысяч). Среднее вознаграждение для них выросло до 60 тысяч рублей (в прошлом году – 40 тысяч). В исследовании также отметили, что вакансии для актеров, которые играют роль Деда Мороза, начинают появляться на рынке к середине ноября.

"Общее число предложений работы актерам и аниматорам в ролях Деда Мороза и Снегурочки в предновогодний сезон 2023/2024 превышает 300 по всей России, что почти в 2,5 раза выше показателя прошлого года", — отмечается в документе.

Наиболее востребована роль Деда Мороза – на них приходится половина предложений работы, а прирост составил почти три раза по сравнению с предновогодним сезоном 2022 года. На втором месте по востребованности – актеры и аниматоры с указанием работы на мероприятиях с новогодней тематикой, но без спецификации конкретной роли того или иного персонажа. Для них сейчас есть порядка 100 вакансий, что в четыре раза выше, чем в прошлом году. Число предложений работы Снегурочками выросло за год на треть, с 60 до 80 вакансий.

"Необходимо учитывать, что на одну открытую вакансию в высокий сезон может идти наём вплоть до нескольких десятков человек, поэтому реальная потребность в актерах и аниматорах на Новый год существенно выше", — объяснили в сервисе.

В рамках этого исследования сервис Headhunter проанализировал более 300 вакансий на должности Деда Мороза, Снегурочки и других актёров для новогодних праздников.