МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Неисправная или некачественная новогодняя гирлянда может привести к пожару, поэтому при выборе этого товара нужно обратить внимание на несколько моментов, рассказал в эфире радио Sputnik заслуженный спасатель России, член Общественной палаты Московской области Сергей Щетинин. Названы самые популярные в России подарки на Новый год

Во-первых, по его словам, товар должен быть сертифицирован, а если сертификата нет, желательно отказаться от покупки.

Наиболее безопасными считаются светодиодные гирлянды, а если выбирать гирлянды с лампами накаливания, то необходимо обращать внимание на провода и лампочки — чтобы не было оголенных мест и всё было идеально заизолировано.

Важно не только грамотно выбрать гирлянду, но и правильно ее эксплуатировать, особенно если в доме есть животные, отметил эксперт.

Гирлянды должны быть под надзором, когда включены. Те гирлянды, которые предназначены для эксплуатации внутри помещения, не должны использоваться снаружи.

Щетинин подчеркнул, что не стоит вешать на одну розетку и удлинитель много гирлянд.

Кроме того, он рекомендовал держать в доме маленький огнетушитель на случай возгорания.