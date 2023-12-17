МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Россияне к Новому году стали чаще брать вино и все реже выбирать крепкий алкоголь — спрос на него снижается в соответствующий период уже 2 года подряд, подсчитали для РИА Новости аналитики системы сервисов "Контур.Маркет". Россиянам объяснили, как выбрать безопасную новогоднюю гирлянду

"Продажи вина выросли на 45% по отношению к прошлому году, а цены остались на уровне 2022 года — в среднем бутылка стоит порядка 350 рублей. Рост популярности вина фиксируем второй год подряд: в 2022 году он был не такой значительный, всего 6%. Но это высокий показатель, если учесть, что цена в прошлом году на вино выросла на 18%", — выяснили аналитики, изучив динамику продаж новогодних напитков в ноябре-декабре 2021-2023 годов.

При этом спрос на шампанское упал на 5% в этом году. Эксперты полагают, что это может быть связано с ростом цен на игристое — сейчас бутылка стоит в среднем 450 рублей, что на 17% дороже, чем в 2022 году.

В свою очередь спрос на крепкий алкоголь снизился на 23% после падения на 12% годом ранее. "В Россию ограничены поставки продукции украинских и некоторых международных брендов. Водку и коньяк торговых марок "Хортица", "Шустов" и "Мороша", которые были произведены на территории Украины, все еще можно купить в России. Но цена на такую продукцию стремительно растет. Например, в среднем стоимость бутылки водки этих брендов составляет более 350 рублей. Аналогичная ситуация и с виски Jack Daniels, рост цены достиг 26% при падении продаж на 19%", — прокомментировала аналитик "Контур.Маркета" Дарья Жигалина.

Также не сыскало популярности у россиян и пиво в этом году — падение спроса составило 6%, однако в 2022 году интерес снизился значительнее (-13%). В топе, согласно исследованию, пиво брендов "Жигулевское", "Балтика" и BUD. При этом, если сравнивать показатели 2023 года с показателями прошлого года, продажи "Жигулевского" выросли на 8%, "Балтики" и BUD — упали на 37% и 3%. На четвертом месте по популярности пиво "Чешское" (−19%).

"Цены на пиво популярных брендов в целом стабильны. "Жигулевское" можно купить за 98 рублей за бутылку (−3%), а BUD — 93 рубля за бутылку (+4%). Исключение — пиво "Балтика", которое подорожало до 74 рублей за бутылку (+22%). Но рынок это не потрясает: напитки некоторых торговых марок стали стоить почти на 40% дороже. Среди них: Miller, Leffe и "Клинское", — добавила Жигалина. В то же время вырос спрос на морсы (+9%) и соки (+116%), а на газированные напитки, напротив, снизился — на 7%.