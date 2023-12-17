МОСКВА, 17 дек — ПРАЙМ. Цены на куриное яйцо после Нового года могут пойти вниз, для этого есть все основания, сообщил министр сельского хозяйства России Дмитрий Патрушев. Белоруссия готова поставить в Россию яйца и мясо птицы

"Яйца достаточно сезонный продукт. В это время цена на яйцо всегда возрастает. Пока мы видим тенденцию, которая не очень для нас комфортная: цены продолжают понемногу расти, но тем не менее дальше должен сказаться и сезонный фактор. Я очень надеюсь, что после Нового года цены начнут снижаться", — приводятся комментарии министра в Telegram-канале журналиста Павла Зарубина.

Куриные яйца с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря. Президент РФ Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен тем, что увеличился спрос, а производство не выросло, а также вовремя не был открыт импорт. По его мнению, ситуация с ценами на яйца "будет улучшаться", она уже минимум две недели является предметом обсуждения с министерством сельского хозяйства. Путин принес свои извинения за рост цен на яйца и заявил, что это был сбой в работе правительства.

Министр отметил, что ведомство и правительство предприняло ряд мер по стабилизации и снижению цен на куриные яйца. В Госдуме возложили ответственность за цены на яйца на коммунистов

"Во-первых, улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, они смогут финансово чуть больше от нас получать, чтобы стимулировать производства. Во-вторых, мы активно работаем сейчас с сетями, чтобы они заключали прямые контракты, прямые договора с производителями. И это тоже отразится на конечной цене для потребителя", — добавил министр.

Среди самого главного он указал на снятие импортной пошлины с импортного яйца: эта мера позволит насытить рынок и дать "дополнительный объем, который тоже, мы надеемся повлияет на цену". Министр сообщил об ожиданиях в ближайшее время, буквально на неделе, поставок яиц из Азербайджана и через две-три недели — яиц из Турции поставки этой продукции без импортной пошлины "позволит скорректировать нам цену".