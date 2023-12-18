МОСКВА, 18 дек — ПРАЙМ. Производство и потребление яиц в России в этом году сохранятся на уровне прошлого года — 46,1 миллиарда штук и 42,1 миллиарда штук соответственно, то есть производство на 9,5% должно перекрыть внутренние потребности страны в пищевом яйце, подсчитало РИА Новости на основе данных Росстата и прогноза Российского птицеводческого союза. В Кремле оценили работу ведомств по урегулированию цен на яйца

"Мы произведем яйцо в этом году на уровне прошлого года. Потребление яиц в стране по итогам года ожидается на уровне 288 штук на душу населения в год", — сказала РИА Новости директор "Росптицесоюза" Галина Бобылева.

В целом потребление яиц в России в последние годы относительно стабильно: например, в 2010 году оно составляло 270 штук на душу населения, в 2017 году — 279 штук, в 2019 и 2022 году — 288 штук на одного человека, сообщал ранее этот отраслевой союз. Его статистика учитывает потребление, в том числе, пищевой промышленностью.

Согласно данным Росстата, на 1 января 2023 года в России проживало 146,447 миллиона человек без учета новых регионов. Таким образом, общее потребление пищевых яиц в стране по итогам года может составить 42,117 миллиарда штук.

По итогам прошлого года в России было получено 46,1 миллиарда штук яиц — на 2,7% больше, чем в 2021 году (эта статистика Росстата также пока не учитывает новые регионы). Если исходить из прогноза "Росптицесоюза", получается, что производство яиц превышает внутреннее потребление примерно на 9,5%, подсчитало РИА Новости. Однако еще миллиарды яиц нужны на инкубацию — как озвучивал ранее "Росптицесоюз", на это идет порядка 10% производства.

Куриные яйца в РФ с начала года подорожали на 46%, еженедельные темпы роста пока не замедляются: плюс 4,55% с 5 по 11 декабря (более свежих данных Росстата пока не было). Президент Владимир Путин, отвечая в четверг на вопрос о ситуации с ценой на яйцо и мясо кур, объяснил рост цен в том числе тем, что вовремя не был открыт импорт. Правительство уже приняло меры — с 1 января будет обнулена пошлина на импорт яиц в объеме до 1,2 миллиарда штук.

Министр сельского хозяйства Дмитрий Патрушев выразил надежду, что после Нового года цены на куриное яйцо в России начнут снижаться. Помимо импорта, он назвал и другие принятые меры — власти улучшили меры поддержки для производителей яйца и мяса птицы, стимулируют заключение прямых контрактов с торговыми сетями.