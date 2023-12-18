РИМ, 18 дек — ПРАЙМ. Национальный союз потребителей Италии (Unc) в преддверии рождественских и новогодних праздников опубликовал рейтинг десяти продовольственных товаров, цены на которые максимально выросли на Апеннинах за минувший год. Италия ухудшила прогнозы по росту ВВП

Этот список, подготовленный экспертами на основании последних данных Национального института статистики (Istat), открывает виноград, который многие итальянцы в конце года ставят на праздничный стол, поскольку считается, что эти ягоды приносят удачу. В годовом исчислении виноград подорожал в Италии сразу на 21,3%.

На втором месте оказался всегда востребованный в качестве гарнира для праздничных блюд картофель, цена на который выросла на 18,7%. Тройку продуктов-рекордсменов замыкают такие популярные на Апеннинах овощи, как морковь, лук, чеснок, спаржа и артишоки, подорожавшие по сравнению с декабрем 2022 года на 10,7%.

Совсем немного уступают им экзотические фрукты, в частности ананасы и манго, а также плоды авокадо, которые по традиции входят в праздничное меню. Согласно данным официальной статистики, за год они подорожали на 9,8%.

На пятом месте в ценовом рейтинге находятся некоторые виды свежей рыбы, в том числе, лосось, килька, тунец и скумбрия, цены на которые увеличились на 8,6%. Всего на 0,1% меньше подорожали в Италии апельсины, за которыми с результатом 8,2% следуют различные сладости, радующие детей перед Новым годом.

Последние три позиции в списке занимают пищевые продукты, без которых не обходится ни один рождественский или новогодний стол в Италии: чечевица (4,9%), равиоли и другие макаронные изделия с начинкой (4,6%) и, конечно, игристые вина (4,5%).

В течение всего 2023 года различные ассоциации потребителей констатировали, что цены на продовольственные товары на Апеннинах постоянно продолжают увеличиваться, вследствие чего многие итальянцы вынуждены сокращать свои расходы на питание. Комментируя эти данные, президент Unc Массимилиано Дона указывал, что "итальянцы сидят на принудительной диете из-за взлетевшей до звезд инфляции, которая после энергетических товаров в основном затронула пищевые продукты".