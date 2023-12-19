МОСКВА, 19 дек — ПРАЙМ. Российский ювелирный рынок в следующем году может составить 380 миллиардов рублей, показав рост на 6-7%, при этом в этом году ожидается, что он составит 356 миллиардов, рассказал управляющий партнер ювелирного холдинга Sokolov Артем Соколов в интервью РИА Новости. В России подскочили цены на ювелирные украшения

"По нашим прогнозам, в следующем году при отсутствии каких-то шоковых событий рынок может вырасти на 6-7%, до 380 миллиардов рублей, а онлайн-продажи будут составлять уже четверть в общем объеме продаж", — заявил он.

При этом, говоря про саму компанию, Соколов отметил, что холдинг традиционно растет кратно быстрее рынка, поэтому с учетом планов по расширению розничной сети еще на 300 торговых точек и открытия 100 франшиз, в бюджет следующего года закладывается рост по выручке на 30%, до 65 миллиардов рублей, а по EBITDA — до 13 миллиардов.

В свою очередь по итогам этого года, по оценкам компании, в денежном выражении объем рынка ювелирной розницы в России достигнет 356 миллиардов рублей. Среди драйверов Соколов обозначил в том числе увеличение среднерозничных цен из-за роста котировок золота и волатильности рубля, эффект отложенного в 2022 году спроса и восстановление покупательской активности.

"И, наконец, рост объемов ювелирного производства в стране как в золотом сегменте, так и в серебре. При этом доля серебряных украшений в продажах продолжает расти. У нас, например, больше 75% проданных изделий – серебряные. Серебро хоть и дешевле по цене, но частотность и маржинальность продаж в этом сегменте намного выше, чем в золоте", — заключил он.

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